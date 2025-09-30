Эксперт Баусман: американское общество не доверяет информации собственных СМИ

Сейчас люди получают информацию из социальных сетей, подкастов и блогов, свободных от цензуры больших медиа, рассказал основатель портала Russia Insider, журналист

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Американское общество рассматривает информацию в местных СМИ как выражение позиции властей США по предлагаемым вопросам и не доверяет ей. В то же время реальную информацию люди получают из социальных сетей, блогов и подкастов, рассказал основатель портала Russia Insider, журналист Чарльз Баусман.

"Это вещь, которую русские не понимают. Они все время говорят о New York Times, Wall Street Journal, CNN и Fox News, но никто их не слушает, кроме пожилых людей. В некотором смысле, не мы получаем информацию из новостей основных СМИ, но они просто становятся новостями сами по себе, то есть люди читают и думают: "Окей, Государственный департамент и Федеральное правительство хотят, чтобы мы верили в это - давайте верить в прямо противоположное". Так что если люди и обращают на их новости внимание, то именно по этой причине", - сказал он журналистам.

По его словам, большинство населения США понимает, что основные американские СМИ являются "сплошной ложью". "Это похоже на "Правду" и "Известия" в 1989 году, когда в них уже никто не верил", - добавил публицист.

Баусман уточнил, что сейчас люди получают информацию из социальных сетей, подкастов и блогов, свободных от цензуры больших медиа. "Это Substack - там нет цензуры. Влиятелен Twitter (соцсеть X - прим. ТАСС). TikTok - в основном для молодых, но там много политической информации. На Rumble много очень популярных видео", - отметил он.

"В целом, если раньше было необходимо отслеживать четыре или пять газет или телеканалов, теперь требуется следить за сотнями влиятельных ньюсмейкеров и лидеров мнений. Так что выходит гораздо больше работы, но это действительно интересно", - заключил эксперт.

Американский гражданин Чарльз Баусман с 1994 года работал и с перерывами проживал в Москве, после беспорядков в Капитолии в 2021 году окончательно переехал в РФ. В 2014 году он основал и возглавил новостной портал Russia Insider, представляющий Россию с положительной стороны в противовес ее критической репрезентации в западных медиа.