"Известия": в ноябре в магазинах начнут проверять возраст по биометрии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сервис для подтверждения возраста по биометрии при покупке алкоголя, табака и энергетиков без паспорта заработает на кассах самообслуживания в магазинах до конца ноября. Об этом сообщили "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Биометрия также должна стать надежным инструментом, который исключит возможность продажи энергетиков детям и подросткам", - отметили изданию в аппарате Григоренко.

Источник в отрасли добавил изданию, что сначала сервис будет работать в пилотном варианте только в одной сети магазинов, однако обсуждается расширение сервиса и на другие.

Как уточнили в Центре биометрических технологий, в вендинговых аппаратах такой же сервис запустят уже в ближайшие недели - до конца октября и по-началу будет действовать в некоторых фитнес-клубах Москвы. Кроме того, нововведение сделает сервис в магазинах еще быстрее и удобнее для покупателей. Чтобы расплачиваться таким способом, нужно будет сдать биометрию в ЕБС.