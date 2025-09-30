На Камчатке прошло тестирование систем оповещения

Паники среди населения не было

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Тестовый запуск системы оповещения прошел в столице Камчатки, на улицах столицы региона зазвучали электросирены и громкоговорители, передает корреспондент ТАСС на Камчатке.

Сирены начали звучать в 10:40 по местному времени (01:40 мск), через три минуты по громкоговорителям зазвучали просьбы сохранять спокойствие. Паники среди населения не наблюдалось.

Как сообщили ТАСС в краевом министерстве по ЧС, регулярные комплексные испытания системы оповещения проводятся для проверки исправности ключевого компонента системы гражданской обороны и повышения готовности аварийных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.