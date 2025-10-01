Ракеты-носители для запуска этих аппаратов уже заложены в нацпроект "Космос", заявил генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" Алексей Волин

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Средства на создание семи геостационарных спутников связи, запуск которых планируются в ближайшие 5 лет, предусмотрены в национальном проекте "Экономика данных". Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин.

В апреле 2024 года Волин сообщал, что до 2030 года необходима замена 8 космических аппаратов из 12, которыми сейчас оперирует "Космическая связь". Первый из них - целиком импортозамещенный "Экспресс-АМУ4" - профинансирован в рамках более ранних программ.

"Они [семь геостационарных спутников] формально в космической программе, но деньги идут не через Роскосмос - они заложены в нацпроект "Экономика данных", находящийся в ведении Минцифры РФ", - сказал Волин. Он отметил, что ракеты-носители для запуска этих аппаратов заложены уже в нацпроект "Космос".

С 2025 года на смену "Цифровой экономике" пришел нацпроект "Экономика данных", среди целей которого - развитие квантовых технологий и искусственного интеллекта, дальнейшая разработка и внедрение отечественных решений, подготовка кадров для IT-отрасли и борьба с кибермошенничеством. На его реализацию в 2025-2027 годах планируется выделить почти 460 млрд рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 08:00 мск.