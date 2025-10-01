Он ранее признался в даче взятки генералу армии Павлу Попову

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный директор обанкротившейся строительной компании "Бамстройпуть" Игорь Тушкевич, обвиняемый в хищениях в особо крупном размере, в своих показаниях в рамках уголовного дела признался в даче взятки бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмена освободили от уголовной ответственности по этому эпизоду и смягчили ему меру пресечения.

"Игорь Тушкевич в ходе допроса дал показания против Павла Попова, признавшись следователям в даче генералу армии взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ). Свои показания бизнесмен подтвердил на очной ставке с генералом. Следствие освободило Тушкевича от уголовной ответственности из-за его деятельного раскаяния и показаний, изобличивших Попова в получении взятки (ст. 290 УК РФ)", - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора "Бамстройпуть" Тушкевича взятку за общее покровительство при проведении строительных работ в виде предоставления генералу возможности безвозмездного пользования квартирой и машиной от взяткодателя. Общую сумму взятки следствие оценило более чем в 45 млн рублей, исходя из стоимости аренды квартиры и автомобиля за 10 лет.

В свою очередь, по словам адвоката генерала армии, никаких действий в интересах коммерсанта его подзащитный не совершал и не мог оказывать никакого общего покровительства, так как "никогда не курировал финансовые вопросы в Минобороны РФ". "Обвинение во взятке за безвозмездное пользование квартирой и машиной строится исключительно на показаниях этого Тушкевича, который таким образом получил прекращение уголовного преследования [по этому эпизоду] в отношении самого себя, а также добился смягчения меры пресечения как для себя, так и для своего сына", - подчеркнул защитник Денис Сагач. От дальнейших комментариев адвокат генерала отказался, сославшись на адвокатскую этику и презумпцию невиновности подзащитного.

О фигурантах дела о мошенничестве

Установлено, что Тушкевич скрылся от уголовного преследования в Грузии по делу о многомиллионных хищениях при заключении государственных контрактов, но вернулся в Россию и содержался в СИЗО, так как был заочно арестован и объявлен в международный розыск, говорится в материалах дела. По словам самого Тушкевича, в Грузии он находился на лечении, а об уголовном деле ничего не знал. При этом защита бизнесмена заявляла ранее, что он сотрудничает со следствием и дает показания.

После возвращения коммерсанта в Москву в феврале 2025 года в отношении его сына Игоря Тушкевича, который также стал фигурантом этого уголовного дела и по решению суда был арестован, были смягчены условия содержания, а в середине июля и сам Тушкевич вслед за сыном вышел из СИЗО под домашний арест. Мещанский суд накануне продлил обоим меру пресечения.

Кроме того, по этому делу был заочно арестован и объявлен в розыск председатель совета директоров "Бамстройпути" Антон Абдурахманов. Следствие также считает его участником преступной группы. Всем фигурантам вменяется совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Компания "Бамстройпуть" являлась субподрядчиком подчиненной Министерству обороны РФ Военно-строительной компании (ВСК). В 2018 году "Бамстройпуть" занимался строительством военного технополиса "Эра" в Анапе. В настоящее время компания находится в стадии банкротства. В ноябре и декабре 2024 года ВСК подала к БСП иски о взыскании суммарно более 48,2 млрд рублей по договору субподряда.