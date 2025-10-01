Маршрутами заповедной территории заинтересовались более 100 тыс. посетителей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 100 тыс. туристов посетили Прибайкальский национальный парк в Иркутской области, в том числе путешественники из 73 стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.

"Лето 2025 года привлекло на маршруты заповедной территории более 100 тыс. посетителей. Стабильно высоким остается интерес к посещению заповедных территорий Байкала у иностранных туристов. За три летних месяца 2025 года граждане зарубежных стран оформили 6 199 разрешений на посещение Прибайкальского национального парка. Годом ранее - в 2024 году - эта цифра составляла 6 128 человек", - говорится в сообщении.

При этом подавляющее число иностранных гостей Прибайкальского нацпарка - 3 078 человек - прибыли этим летом из Китая. В "пятерке" лидеров также туристы из Южной Кореи (418 человек), Монголии (376 человек), Казахстана (323 человека), Германии (258 человек) и Гонконга (207 человек). Более сотни туристов прибыли из США (102 человека), Вьетнама (107 человек), Чехии (118 человек), Афганистана (149 человек) и Беларуси (166 человек). В числе посетителей заповедной территории есть представители стран, которые находятся на значительном расстоянии от России: Новой Зеландии, Австралии, Индонезии, Виргинских островов (США), Аргентины, Сент-Китс и Невис, Чили и других государств.

Популярные направления

Первое место по популярности среди гостей Прибайкальского национального парка уверенно удерживает маршрут "Север острова Ольхон": разрешения на его посещение оформили больше 44 тыс. человек за три летних месяца. Маршрут включает остановку возле большого залива Баян-Шунген и посещение красивейшего мыса Три брата. Завершается экскурсия крайней точкой острова - мысом Хобой с его величественными отвесными скалами и видом на Байкал. На маршруте оборудованы смотровые площадки, а также зоны для отдыха и пикника.

Второе место по количеству посетителей у Большой Байкальской тропы с результатом в более чем 11 тыс. человек за лето. Пешеходный маршрут протяженностью почти 50 км проходит вдоль побережья Байкала по гребням и склонам Приморского хребта и соединяет поселки Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное. Наряду с природными объектами, туристы знакомятся с объектами историко-культурного наследия, расположенными на маршруте, посещают визитно-информационные центры и смотровые площадки. Часть ветки маршрута от поселка Листвянка до поселка Большие Коты популярна среди жителей Иркутской области как прогулочная тропа выходного дня.

Третье место у маршрута "Юг острова Ольхон", его посетили 8 тыс. человек. На данном маршруте можно познакомиться с природными объектами побережья южной и средней части острова, а также увидеть озеро Шара-нур, мыс Харгой, озеро Сердце, мыс Кобылья Голова. С обзорных площадок хорошо просматриваются острова Малого Моря и горы Приморского хребта. Лидерами посещаемости в Прибайкальском нацпарке этим летом также стали маршруты "Бухта Песчаная - Бакланий камень - Бугульдейка", "Акватория малого моря с островами", "Кругобайкальская железная дорога", "Озеро Сухое", "Темная падь - Старая Ангасолка", "Сарайский пляж", "Большое Голоустное - урочище Подкамень".