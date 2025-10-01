Выходец из Украины получил американское гражданство в 2016 году

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США обратилось в суд штата Флорида с требованием лишить приобретенного американского гражданства выходца из Украины Владимира Волгаева, занимавшегося незаконными поставками оружия за рубеж.

"США подали ходатайство о денатурализации в отношении выходца из Украины Владимира Волгаева. По данным Минюста США, он скрыл и исказил информацию о своей причастности к преступному сговору с целью контрабанды тысяч компонентов для огнестрельного оружия из США и их переправки на зарубежные рынки", - говорится в заявлении ведомства.

Выходец из Украины получил американское гражданство в 2016 году. Вместе с тем, как указывает министерство, с 2011 года правонарушитель был причастен к "тайной закупке, упаковке и контрабанде компонентов огнестрельного оружия для лиц на Украине и в Италии". Волгаев утаил эту информацию при подаче заявления на получение американского гражданства и скрывал от властей США источники доходов.