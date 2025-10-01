ТАСС: обвиняемые в продаже оружия в "Горбушкином дворе" просят отправки на СВО

Пока реакции на их обращения не последовало

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двое обвиняемых в нелегальной торговле боевым оружием на территории ТЦ "Горбушкин двор" в Москве написали заявление об участии в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Двое обвиняемых, Константин Белоножкин и Сергей Беляков, написали заявления об участии в СВО. Пока реакции на их обращения не последовало", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали нескольких членов организованной преступной группы, которые создали в помещениях торгового центра "Горбушкин двор" в Москве цех для переделки и сборки огнестрельного оружия, которое они потом намеревались продать. Расследование преступления было начато в июне 2023 года. Были задержаны бывший гендиректор ООО "РТГ" Григорий Дягтярь, военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый соучастник Белоножкин. Им всем предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, а также хранении и сбыте огнестрельного оружия. Все четверо содержатся под стражей. Их дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.

Кроме того, в рамках расследования были задержаны еще несколько человек. В отношении них дело выделено в отдельное производство.

Один из предполагаемых организаторов торговли оружием Дягтярь заявил во время допроса, что продавал только изделия для стрельбы холостыми патронами, а боевым оружием не торговал и не собирался этого делать.