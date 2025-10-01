Для получения участка нужно обратиться в региональную ипотечную компанию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции в Белгородской области начали получать земельные участки под строительство домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Начинаем новую форму поддержки участников специальной военной операции - тем, которые хотят построить дома. Я говорю о выделении земельных участков для наших бойцов", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, чтобы получить участок, нужно обратиться в Белгородскую ипотечную компанию в правительстве региона.