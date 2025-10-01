В Магадане прошли мероприятия акции "Беречь Отчизну - долг и честь"

Первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району контр-адмирал Андрей Филимонов поблагодарил руководство региона за внимание к патриотическому воспитанию молодежи

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Акция "Беречь Отчизну - долг и честь", посвященная 80-летию образования Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и к 80-й годовщине Победы, прошла в Магадане. Мероприятие проводилось с участием Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Пограничные войска присутствуют в нашем регионе, и благодаря их работе мы чувствуем себя защищенными. Судя по откликам колымчан, такие акции должны проходить чаще, и мы готовы этому способствовать. Молодежь, как вы сами могли убедиться, воспринимает их очень положительно и воодушевленно, проявляет желание служить в войсках, в том числе в пограничных", - цитирует пресс-служба слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району контр-адмирал Андрей Филимонов поблагодарил руководство Магаданской области за внимание к патриотическому воспитанию молодежи. "Прибыв в Магадан, мы увидели доброжелательное отношение к пограничной службе и в целом к военнослужащим. Очень отрадно это видеть, знать и ощущать. Также хочу сообщить, что с 2027 года начнется набор на срочную военную службу в пограничную службу ФСБ России, в том числе и в Магадане", - сказал Андрей Филимонов. Он также поблагодарил областное правительство за помощь, оказываемую военнослужащим, задействованным в зоне специальной военной операции.

В регионах проведения акции проходят встречи с руководством субъектов и муниципальных образований, представителями молодежных и ветеранских организаций, организованы посещения памятных и мемориальных мест с возложением цветов, концерты Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, уроки мужества и др.