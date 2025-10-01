Предложенное устройство сканирует скрытый под поверхностью почвы слой с помощью радиосигнала, рассказал заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Садовник

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Детектор, который сможет обнаруживать мины с неметаллическими корпусами, в том числе с летящего беспилотника, разработали и готовят к запуску производства в российской компании "Системы машинного зрения", рассказал ТАСС заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Садовник.

"Это автоматизированный комплекс для поиска мин. Он актуален, потому как современные мины пластиковые, керамические - и металлоискатели обычные не могут их обнаружить. Поменялась война: и сейчас такие материалы, в том числе пластик, используются намного активнее. Вся Курская область в таких [боеприпасах с неметаллическими корпусами]", - рассказал он.

Садовник пояснил, что предложенное устройство сканирует скрытый под поверхностью почвы слой с помощью радиосигнала. В отличие от металлоискателя, где применяется магнитное поле, реагирующее только на металлы, такой подход позволит выявлять объекты из разных материалов, отличающиеся от фона - почвы.

По его словам, один из вариантов использования детектора - подвешивать его на дрон и пускать на малой высоте над проверяемым участком. На выходе оператор и саперы получат карту аномалий с геопривязкой, что позволит определить скрытые подозрительные объекты.

Устройство в числе других готовящихся для производства разработок компании было представлено в конце сентября на площадке ХXI Международного салона изобретений и новых технологий "Новое время" в Севастополе. Его организатором выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов при поддержке правительства Севастополя. Свои разработки на мероприятии представили инновационные компании, организации науки и образования, индивидуальные изобретатели из разных регионов РФ.