В МВД рассказали о способах защиты от мошенников

Официальный представитель МВД России Ирина Волк порекомендовала использовать "Антиспам" от операторов связи, настроить список "разрешенных номеров" и перепроверять информацию от звонящих

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Приложение для определения номеров стоит загрузить пожилым людям для защиты от мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Загрузите им на смартфоны приложение для определения номеров. Оно предупредит об "опасном" звонке. Воспользуйтесь функцией "Антиспам" их оператора связи. Она блокирует нежелательные звонки", - написала она в своем Telegram-канале, давая рекомендации, как защитить пожилых родственников.

Волк также сообщила, что стоит настроить им список "разрешенных номеров" для входящих вызовов.

Кроме того, она рекомендовала напомнить близким, что если звонящий знает данные (имя, адрес) - это не значит, что он официальное лицо. "Если вам сообщили по телефону о необходимости пройти срочный медосмотр, не принимайте поспешных решений. Если близкий человек звонит и сообщает, что попал в беду и просит прислать деньги через курьера, не торопитесь. Перепроверьте информацию", - посоветовала представитель ведомства.

Волк также советует не открывать дверь незнакомым людям и не впускать их в квартиру. "Для получения социальных выплат Пенсионный фонд никогда не потребует перевода денег на какой-либо счет. Никому не сообщайте данные своих банковских счетов (например, код доступа к кредитной карте), даже сотрудникам банка", - подытожила представитель МВД.