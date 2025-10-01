В регионе формируют резерв в случае ЧС для отопления детских садов, больниц и социальных учреждений

БЕЛГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 700 масляных генераторов передала Пензенская область Белгородской в рамках гуманитарной помощи. В ближайшее время регион получит еще порядка 300 генераторов для отопления детсадов, больниц и соцучреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Очень благодарен своим друзьям, коллегам, губернатору Пензенской области Олегу Владимировичу Мельниченко, который очень быстро и своевременно направил нам помощь. Более 700 масляных генераторов уже пришли, в ближайшее время еще порядка 300 придет", - написал он.

По словам губернатора, власти формируют резерв в случае чрезвычайной ситуации для отопления детских садов, больниц и социальных учреждений. "Очень хотелось, чтобы это все не пригодилось. Но по факту мы видим, что ситуация достаточно сложная, и мы должны быть готовы ко всему", - сообщил глава региона.

Гладков также выразил благодарность губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. "С его помощью, с помощью поддержки жителей Курганской области приобретем в самое ближайшее время дополнительно еще более 300 тыс. кв. м антидроновой сетки - той сетки, которая спасает жизни детей в детских садах, школах, людей, которые живут в жилых домах в секторах обстрела противника. В Шебекино, в приграничье тоже помощь нам крайне важна. Понимаем, что сетка спасает человеческие жизни", - написал он.