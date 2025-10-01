Единственная жительница разрушенной Марьинки призвала Зеленского "уйти со сцены"

По словам Галины, из-за действий киевского режима она осталась без матери

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ Валерий Стурит/ ТАСС

МАРЬИНКА /ДНР/, 1 октября. /ТАСС/. Единственная жительница разрушенного ВСУ города Марьинка в Донецкой Народной Республике Галина обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом "уйти со сцены".

"Я раньше гордилась тем, что я украинка. Благодаря этим (киевскому режиму - прим. ТАСС) я осталась без матери. И кому мне спасибо сказать? Зеленскому? Кому говорить спасибо? Клоун, уйди со сцены", - сказала женщина ТАСС.

25 декабря 2023 года Марьинка в ДНР была полностью освобождена. За город велись тяжелые бои, ВСУ сделали из него укрепленный опорный пункт. Освобождение населенного пункта снизило возможности ВСУ по обороне и дало ВС РФ дополнительные возможности на этом направлении. Освободив Марьинку, российские войска существенно отодвинули украинскую артиллерию от Донецка, что позволило более эффективно защищать город от ударов.