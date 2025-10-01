В центре Москвы открылась фотовыставка к 55-летию лотереи "Спортлото"

Экспозиция рассказывает о самых ярких моментах истории лотереи за годы ее существования

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС и компании "Столото", посвященная 55-летию старейшей российской лотереи, открылась в центре столицы на Цветном бульваре, передает корреспондент ТАСС.

На 16 стендах представлены фотографии начиная с 1970 года, когда состоялся первый тираж, и до наших дней. Экспозиция рассказывает о самых ярких моментах истории лотереи за годы ее существования.

Зрители смогут увидеть фотографии первой победительницы "Спортлото", которая выиграла 5 тыс. рублей, и барабанов, из которых доставали шары, прочитают заметки из советских газет, рассказывавших о самых заметных выигрышах, и вспомнят моменты Олимпиады-80, на финансирование которой шли средства от розыгрышей. Также на выставке представлены кадры из советских комедий, где упоминалось "Спортлото", и уникальные фотографии звезд эстрады, которые исполняли песни о лотерее. Показаны и редкие снимки советских автоматов по продаже карточек лотереи.

Как передает корреспондент ТАСС, каждое фото сопровождает небольшой рассказ, который напомнит главные имена, связанные со "Спортлото", а также рассказывает о самых крупных выигрышах и о роли лотерее в российской культуре. Посетители выставки также смогут узнать, какую роль в финансировании отечественного спорта играет "Столото" сегодня.