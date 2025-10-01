Депутат Леонов поддержал пятидневную учебную неделю для школьников

Одного выходного дня детям мало для полноценного восстановления, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ученики смогут в нормальном темпе изучать школьную программу в случае закрепления пятидневной учебной недели. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя разработанный ЛДПР законопроект.

Авторы инициативы предлагают законодательно закрепить пятидневную учебную неделю в школах, а также перенести начало уроков на 9:00. Законопроект предусматривает, что школьные мероприятия, которые не входят в учебный план, можно будет проводить в выходные и праздничные дни.

"При шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. Убежден, что освоить школьную программу можно и в течение пяти дней. К тому же перенос начала уроков на 9:00 даст детям возможность высыпаться, а родителям - спокойно отвозить их в школу перед работой", - сказал Леонов, который является одним из авторов законопроекта.

Депутат подчеркнул, что на школьников ложится колоссальная нагрузка. "Сперва школьные занятия, затем, особенно в старших классах, дополнительные занятия с репетиторами, подготовка домашних заданий - все это занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10-12 часов в день на освоение программы", - объяснил он.

По мнению парламентария, подобный учебный план не приведет "ни к чему хорошему". "Кроме того, уверен, что систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы. Сейчас в школьную программу включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно - непонятно", - добавил Леонов.