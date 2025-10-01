Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Депутат Леонов поддержал пятидневную учебную неделю для школьников

Одного выходного дня детям мало для полноценного восстановления, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья
Редакция сайта ТАСС
07:29
обновлено 07:43

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ученики смогут в нормальном темпе изучать школьную программу в случае закрепления пятидневной учебной недели. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя разработанный ЛДПР законопроект.

Авторы инициативы предлагают законодательно закрепить пятидневную учебную неделю в школах, а также перенести начало уроков на 9:00. Законопроект предусматривает, что школьные мероприятия, которые не входят в учебный план, можно будет проводить в выходные и праздничные дни.

"При шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. Убежден, что освоить школьную программу можно и в течение пяти дней. К тому же перенос начала уроков на 9:00 даст детям возможность высыпаться, а родителям - спокойно отвозить их в школу перед работой", - сказал Леонов, который является одним из авторов законопроекта.

Депутат подчеркнул, что на школьников ложится колоссальная нагрузка. "Сперва школьные занятия, затем, особенно в старших классах, дополнительные занятия с репетиторами, подготовка домашних заданий - все это занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10-12 часов в день на освоение программы", - объяснил он.

По мнению парламентария, подобный учебный план не приведет "ни к чему хорошему". "Кроме того, уверен, что систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы. Сейчас в школьную программу включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно - непонятно", - добавил Леонов. 

РоссияЛеонов, Сергей Дмитриевич