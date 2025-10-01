В Алексеевском монастыре проходит молебен об исцелении тяжелобольных детей

Молебен возглавляет председатель Синодального отдела по монастырям и монашествующим митрополит Каширский Феогност

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Молебен об исцелении тяжелобольных детей, их родителях и врачах проходит в московском Алексеевском ставропигиальном женском монастыре перед чудотворной иконой Божией Матери "Целительница" по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент ТАСС.

Молебен возглавляет председатель Синодального отдела по монастырям и монашествующим митрополит Каширский Феогност (Гузиков). В молебне принимают участие руководитель Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" протоиерей Александр (Ткаченко), руководитель правового управления Московский патриархии, настоятельница Алексеевского монастыря игумения Ксения (Чернега), вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Все пространство храма заполнено молящимися верующими, родителями с болящими детьми и монахинями Алексеевской обители.

Ранее патриарх Кирилл благословил ежегодно 1 октября, в день празднования в честь иконы Божией Матери "Целительница", одной из главных святынь столичного Алексеевского ставропигиального женского монастыря, совершать в храмах Русской православной церкви молебны об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях. С этой целью было дано благословение на составление чинопоследования об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях, читаемого на проходящем молебне.