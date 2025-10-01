В Москве начали строить проезд, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что планируется привести в порядок существующие и создать новые подъезды к жилым комплексам и промышленным предприятиям

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Возведение двухполосной дороги, которая свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей, началось в Москве. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Начинаем строительство Проектируемого проезда № 963 - он свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей. Новая дорога будет двухполосной: по одной полосе в каждом направлении. Здесь разместим новые остановки наземного городского транспорта, устроим тротуары. В будущем планируем запустить автобусы, которые улучшат доступность ближайших станций метро", - написал мэр.

Он отметил, что планируется привести в порядок существующие и создать новые подъезды к жилым комплексам и промышленным предприятиям. В результате в районе Орехово-Борисово Южное появится новый удобный маршрут. Завершить работы намерены в 2027 году. Развитие дорожной сети квартального и районного уровней наряду с крупными инфраструктурными проектами - важная составляющая транспортного каркаса столицы, подчеркнул Собянин.