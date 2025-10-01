В России в ходе приемной кампании в 2025 году заполнили 99,6% бюджетных мест

Всего было 441,9 тыс. бюджетных мест, распределенных на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Количество бюджетных мест, заполненных в ходе приемной кампании в вузы РФ на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, составило 99,6% от общего числа мест в 2025 году. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте Минобрнауки РФ.

"Из 441,9 тыс. бюджетных мест, распределенных на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования на 2025/2026 учебный год, 99,6% были заполнены в ходе приемной кампании. По количеству заявлений доминируют укрупненные группы специальностей "Информатика и вычислительная техника", "Экономика и управление", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина" и "Машиностроение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках приема по отдельной квоте приняты почти 29 тыс. человек - квота заполнена на 55,1%. Согласно закону об образовании, отдельная квота должна составлять не менее 10% от общего количества бюджетных мест, при этом 328 из 877 университетов установили квоту выше этого показателя. В то же время при приеме в рамках отдельной квоты на данный момент отмечается дисбаланс - по ряду направлений подготовки конкурс в ведущих вузах является достаточно высоким, однако в некоторых регионах выделенные по квоте места не были заполнены.

Программы базового, специализированного обучения и аспирантуры в рамках пилотного проекта новой системы высшего образования продолжают вызывать существенный интерес со стороны абитуриентов. Так, в 2025 году было подано 269,4 тыс. заявлений, тогда как в 2024 году - 173 тысяч. Средний балл на пилотные программы на 4,1 выше среднего ЕГЭ по аналогичным программам в стране.