Грузия в сентябре депортировала 107 незаконных мигрантов, в том числе россиян

По данным грузинского МВД, принудительной высылке также подверглись граждане Азербайджана, Бангладеш, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Камеруна, Мьянмы, Непала, Нигерии, Пакистана, Сирии, Судана, Турции и Эфиопии

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии в сентябре текущего года депортировали 107 иностранцев, проживающих в стране с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, из Грузии депортировали граждан Азербайджана, Бангладеш, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Камеруна, Мьянмы, Непала, Нигерии, Пакистана, России, Сирии, Судана, Турции и Эфиопии.

За девять месяцев текущего года из Грузии депортировали всего 852 нелегала, что, по данным МВД, является беспрецедентным числом и значительно превышает данные за 2022, 2023 и 2024 годы вместе взятые.

В МВД также сообщили, что с 1 октября вступают в силу поправки в миграционное законодательство, которые были приняты парламентом в июне текущего года. Нововведение еще больше усилит борьбу с незаконной миграцией.

Согласно поправкам, иностранец, нарушивший сроки пребывания в Грузии, будет оштрафован на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. лари (от $367 до более $1,1 тыс.). Размер штрафа будет зависеть от сроков незаконного нахождения в Грузии. Вместе со штрафом незаконному мигранту запретят въезд в Грузию.