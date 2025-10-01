В Петербурге отменили ограничения для получения статуса блокадника

К награждению знаком "Жителю блокадного Ленинграда" представят 1 836 жителей города и около 1,2 тыс. граждан, проживающих за его пределами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно приняло закон об отмене требования минимального срока проживания в осажденном Ленинграде для награждения знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщается в Telegram-канале городского парламента.

"Документ призван отразить глубокое уважение к людям, пережившим тяжелейшие испытания. Сейчас действует норма, установленная еще в 1989 году, согласно которой знак вручается только тем, кто находился в городе не менее четырех месяцев. Вместе с ним предоставляется пакет льгот, аналогичный мерам поддержки ветеранов Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, с принятием закона к награждению знаком "Жителю блокадного Ленинграда" будут представлены 1 836 жителей Санкт-Петербурга и около 1,2 тыс. граждан, проживающих за пределами города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее поручил отделу наград комитета госслужбы и кадровой политики после принятия закона организовать работу по вручению знака "Жителю блокадного Ленинграда" и обеспечить взаимодействие с другими регионами, где проживают блокадники, в том числе в получении архивных документов.