В Москве в День старшего поколения пройдут масштабные городские акции

Для участников подготовили 15 специальных маршрутов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Московское долголетие" запускает две городские акции ко Дню старшего поколения. Горожане смогут поблагодарить старших родственников на медиафасадах по всему городу, а также отправиться с ними на прогулку по специально разработанным маршрутам, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Чтобы наполнить этот день особым смыслом, "Московское долголетие" дарит горожанам две трогательные акции, которые, мы надеемся, положат начало новым семейным традициям. Первая акция позволит каждому публично сказать "спасибо" своим родителям, бабушкам и дедушкам. Теплые слова москвичей появятся на медиафасадах по всему городу и на специальной арт-инсталляции в Новопушкинском сквере, увидеть которую можно до 15 октября. Вторая акция - это приглашение провести время вместе с близкими и оценить живописную осень в Москве", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она уточнила, что в городе подготовлено 15 специальных маршрутов, в центре московского долголетия можно получить карту маршрута. Участники гарантированно сделают не менее 6 тыс. шагов и узнают много нового, присоединиться к акции можно с 1 октября.

В пресс-службе добавили, что маршруты составлены таким образом, чтобы за день москвичи могли посетить сразу несколько знаковых мест столицы. Например, прогулка по районам ЦАО будет проходить мимо МХАТ им. Горького, Государственной Третьяковской галереи и кинотеатра "Иллюзион". На каждом маршруте предусмотрены разнообразные локации - от парков до музеев и современных арт-галерей, чтобы москвичи не ограничивали себя в выборе формата отдыха.

В рамках акции "Скажи спасибо старшим" на специальном сайте спасибостаршим.рф каждый может написать несколько теплых слов своим родителям, бабушкам, дедушкам или другим близким. Самые трогательные послания появятся на медиафасадах по всему городу.

Также сообщение может появиться на экране арт-инсталляции "Все здесь не случайно" в Новопушкинском сквере - его можно написать с помощью сенсорной панели рядом. Главный герой арт-объекта - кот, олицетворяющий домашний уют, мудрость и тепло, которое нам дарит старшее поколение.

День самоуправления

Кроме того, в выходные дни, 4 и 5 октября, в центрах московского долголетия пройдет "День самоуправления", когда участники проекта "Московское долголетие" сами будут встречать гостей, делиться впечатлениями и проводить разные активности: творческие мастер-классы, мини-турниры по бильярду и настольному теннису, уроки танцев и рисования, концерты. Также в этот день во всех центрах московского долголетия пройдет показ фильма 2025 года "Батя 2. Дед".