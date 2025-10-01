В Ярославле потушили пожар на НПЗ

Предприятие работает в штатном режиме

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле потушили на площади 200 кв. м, предприятие работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Ярославской области.

"Возгорание на территории "Славнефть-ЯНОС" ликвидировано. Завод работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе региона.

Между тем, в МЧС по Ярославской области ТАСС уточнили, что пожарные продолжают работать на месте ЧП. "Полной ликвидации возгорания пока нет, процесс не быстрый, идет проливка. Пострадавших на пожаре нет", - сообщил собеседник агентства.