Вузы до конца года получат информацию по квоте платного приема

В Минобрнауки уточнили, что регулирование платного приема не затронет социально значимые и дефицитные направления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Предельное количество мест платного приема в вузах начнут определять со следующего учебного года, информацию о квоте платного приема вузы получат до 31 декабря. Об этом сообщается на сайте Миноборнауки РФ.

"С нового учебного года предлагается определять предельное количество мест платного приема в вузе по его среднему объему за последние три года. Эти изменения будут действовать уже со следующего учебного года, коснутся они программ бакалавриата и специалитета. Планируется, что до 31 декабря 2025 года вузы получат информацию о бюджетном приеме и информацию о квоте платного приема", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки уточнили, что регулирование платного приема не затронет социально значимые и дефицитные направления, в том числе из области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук. При этом регулирование коснется избыточных на рынке труда направлений, по которым сегодня платный прием составляет более 50% от совокупного приема.