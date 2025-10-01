В Сибири составят карту подземных водных ресурсов для Донецка

Она поможет справиться с проблемой водоснабжения города

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Ученые из Института химической кинетики и горения СО РАН в ходе следующей экспедиции в Донецк займутся созданием гидрогеологической карты, которая позволит выявить зоны с наибольшими запасами подземных вод и поможет справиться с проблемой водоснабжения города, сообщил ТАСС доктор химических наук, директор института Андрей Онищук.

"Сейчас готовится новая, более широкая поездка с большим количеством специалистов по поиску подземных вод и подготовке гидрогеологической карты, чтобы определить, где находятся наибольшие запасы воды", - сказал он.

Онищук уточнил, что картирование ведется с применением уникального томографического устройства "Гидроскоп", который разработан специалистами института. Прибор позволяет обнаруживать подземные воды на глубине до 100-120 метров на основе метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР-зондирования), который работает по принципу томографа. Один замер занимает около двух часов - за это время определяются глубина залегания воды, толщина водоносного слоя и свойства окружающих пород. Онищук отметил, что каждый найденный источник требует отдельной оценки. "Качество подземных вод различается. Некоторые пригодны для употребления без обработки, другие нуждаются в предварительной очистке", - подчеркнул он.

По словам директора института, выезд запланирован в ноябре - за это время необходимо изготовить дополнительный "Гидроскоп" для передачи местным специалистам.

Главная трудность заключается в том, что крупнейшие водные источники сосредоточены в северной части Донецка, которая в данный момент находится под контролем ВСУ, отметил Онищук. Раньше вода поступала из Северского Донца через канал, проходивший по северной территории, включая город Славянск. Прекращение подачи воды по этому каналу стало главной причиной водного кризиса в Донецке.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня.