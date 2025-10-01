Минпросвещения не рекомендует школьникам до 16 лет активно использовать гаджеты

Глава ведомства Сергей Кравцов выразил мнение, что гаджеты мешают формированию основных психологических функций

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения рекомендует учащимся младше 16 лет не использовать гаджеты слишком активно. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на его прямой линии в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре "Россия".

"Неслучайно принят закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. И в целом до 16 лет мы бы не рекомендовали использовать активно гаджеты, мобильные телефоны школьникам", - сказал он.

Министр выразил мнение, что гаджеты мешают формированию основных психологических функций у школьника. По его словам, это связано с тем, что он сильно уходит в виртуальный мир.

О форуме

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 1-3 октября 2025 года. В этом году он объединит на площадке тысячу активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего на мероприятие было подано более 48 тыс. заявок.