Волонтеры Москвы доставили более 9 тонн гуманитарной помощи в Мариуполь

Волонтеры встретились с семьями, которые оказались в трудной ситуации, помогли в восстановлении домов, а также оказали адресную поддержку маломобильным пенсионерам

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Волонтеры Москвы привезли более 9 тонн гуманитарной помощи для жителей и социальных учреждений города Мариуполя в рамках осеннего сезона волонтерского проекта "Время добра", сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией они привезли продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей и канцелярские принадлежности к учебному году, гигиенические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры встретились с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогли в восстановлении частных домов, а также оказали адресную поддержку маломобильным пенсионерам. Гуманитарную помощь для жителей Мариуполя собирали в штабах "Москва помогает", часть вещей передавали в "Домики добра", которые были открыты на фестивальных площадках в рамках проекта "Лето в Москве". В подготовке и доставке гуманитарной помощи принимали участие столичные вузы, в том числе Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Московский авиационный институт, Московский государственный лингвистический университет и другие учебные учреждения.

"Помощь новым регионам - это история не только о гуманитарных грузах, которые регулярно собирают и доставляют волонтеры, но и о личном участии, взаимопомощи и солидарности. За все время в Донецкую Народную Республику из столицы отправили уже более 168 тонн необходимых вещей и продуктов. Каждая коробка с предметами первой необходимости соединяет жителей города и новых регионов невидимыми и крепкими нитями дружбы, поддержки и заботы", - приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.