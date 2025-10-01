В Ярославской области ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

Исключение составляют только официальная информация от властей и правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о запрете на публикацию и распространение фото- и видеоматериалов о последствиях применения ракет и БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Документ предусматривает запрет на публикацию и распространение в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах, интернете данных о последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение подобной информации (в том числе фото- и видеоматериалов) может позволить раскрыть расположение объектов. Исключение составляют только официальные данные от властей и правоохранительных органов.

"Публикация запрещенных материалов повлечет наложение штрафов на граждан, должностных и юридических лиц. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в закон Ярославской области "Об административных правонарушениях", - уточнили в правительстве региона.