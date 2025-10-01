Географию участников Форума классных руководителей расширят в 2026 году

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует расширять географию участников и приглашать больше зарубежных гостей на Форум классных руководителей в 2026 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии форума в Национальном центре "Россия".

"Пятый год подряд проводится форум, и можно с уверенностью сказать, что форум состоялся. Я предлагаю отдельно поприветствовать наших зарубежных коллег из Абхазии, Южной Азии, Кыргызстана - [всего] 9 государств. Мы будем дальше тоже развивать форум, и думаю, что это хорошая площадка для обмена, опыта и новых знакомств и контактов. Я уверен, что в шестом форуме, <…> мы будем расширять географию форума и максимально приглашать для участия [гостей]", - сказал он.

Министр также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, который отмечается 5 октября. По его словам, на форуме будет принято много решений, которые помогут усовершенствовать отечественную систему образования.

О форуме

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве с 1 по 3 октября 2025 года. В этом году он объединит на площадке тысячу активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего на участие в мероприятии подано более 48 тыс. заявок.