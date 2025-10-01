Глава заксобрания Запорожья: убийство депутата Леонтьева доказывает бессилие ВСУ

Виктор Емельяненко выразил соболезнования близким погибшего

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Убийство киевским режимом председателя совета депутатов Новой Каховки в Херсонской области, бывшего главы города Владимира Леонтьева свидетельствует о бессилии украинских войск перед лицом поражений на фронте. Такое мнение выразил ТАСС председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

"Он был настоящим патриотом и всегда был готов прийти на помощь своим землякам. Он не был военным, не носил оружия, но погиб на посту, выполняя свой гражданский долг. Подобные атаки на мирных жителей и представителей власти свидетельствуют о бессилии киевского режима перед лицом поражений на фронте. Мы уверены, что террористический киевский режим обречен", - сказал Емельяненко.

Он подчеркнул, что киевскому режиму не удастся запугать жителей воссоединенных с РФ регионов. Он выразил соболезнования близким погибшего. "Победа будет за нами. Вечная память другу и соратнику Владимиру Леонтьеву", - заключил Емельяненко.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в среду сообщил, что Леонтьева после атаки на него украинского дрона "Баба-яга" госпитализировали в тяжелом состоянии. При ударе также пострадали две жительницы Новой Каховки. Позже Сальдо написал, что Леонтьев умер в больнице.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - так, весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.