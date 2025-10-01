Пострадавшему от нападения полицейскому вручили медаль "За доблесть в службе"

Награду передал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Пострадавшему от нападения злоумышленников полицейскому из Кабардино-Балкарии (КБР) вручили медаль "За доблесть в службе". Награду передал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, сообщили в региональном МВД.

"Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, получившим ранения при выполнении служебного долга в особых условиях. <…> Лейтенант полиции из КБР получил из рук главы МВД России медаль "За доблесть в службе". Во время патрулирования территории на его экипаж напали злоумышленники. Они нанесли полицейскому множественные ножевые ранения и пытались завладеть огнестрельным оружием, но получили жесткий отпор", - рассказали в МВД.

Колокольцев навестил коллег, которые проходят лечение в главном клиническом госпитале МВД России после ранений, полученных при выполнении служебных задач. Полицейские сейчас восстанавливают здоровье.

4 июля вечером в центре Нальчика было совершено нападение на сотрудников ГАИ МВД по КБР. Правоохранители ликвидировали нападавшего, а полицейский получил больше 10 ножевых ранений. Тогда следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).