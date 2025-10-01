Маск заявил, что умрет только в США или на Марсе

Бизнесмен при этом предположил, что Марс может войти в состав Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Бизнесмен, самый состоятельный человек планеты Илон Маск предположил, что будет жить и умрет на Марсе, который якобы может стать частью Соединенных Штатов.

"У меня есть один паспорт раз и навсегда: американский. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе, [который войдет в] состав Америки", - написал бизнесмен в X.

Как отмечает журнал Newsweek, у Маска три гражданства: американское, канадское и южноафриканское.

Планеты не могут принадлежать отдельным странам, потому что международное космическое право, основанное на Договоре по космосу 1966 года, запрещает национальное присвоение космического пространства и небесных тел, включая Луну и другие планеты, путем их занятия или любыми другими средствами.