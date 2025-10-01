В Курске назвали имена призеров финала конкурса "Мастер года"

Церемония объявления победителя состоится 2 октября

КУРСК, 1 октября. /ТАСС/. Десять призеров определены в финале конкурса "Мастер года", их объявил на церемонии в Курске директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин, передает корреспондент ТАСС.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится с 2021 года, это площадка для популяризации передовых идей в области образования и повышения престижа педагогических профессий. Федеральным оператором конкурса является Институт развития профессионального образования (ИРПО).

"Дорогие друзья, вы самое ценное, что есть у системы СПО. И я хочу поблагодарить вас за ваш каждодневный труд, за самоотверженность и смелость. Вы продолжаете нести доброе и светлое, делать вчерашних школьников настоящими профессионалами", - сказал Неумывакин, обращаясь к финалистам конкурса.

По словам проректора ИРПО Светланы Наумовой, "Мастер года" объединяет лучших специалистов системы СПО. "Ваша миссия - создавать особую среду любви, веры, надежды, в которой наша молодежь развивается творчески, решает важные производственные задачи уже во время учебы, готовится занять достойные рабочие места во всех сферах нашей экономики", - сказала она.

Призерами конкурса "Мастер года" 2025 года стали преподаватели Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа, Благовещенского политехнического колледжа, Сергиево-Посадского колледжа, Братского индустриально-металлургического техникума, курского Колледжа информационных технологий, Омского промышленно-экономического колледжа, Перевозского строительного колледжа, Березниковского политехнического техникума, Ямальского многопрофильного колледжа, Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса.

Впереди финальное состязание "Влюбить в профессию". Церемония объявления победителя состоится в День среднего профессионального образования, 2 октября.