Маск выступил "за упразднение" Netflix ради защиты психического здоровья детей

Так он отреагировал на публикацию с изображением троянского коня с надписью "трансгендерная повестка", въезжающего в замок, при входе в который указано "ваши дети"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Илон Маск считает необходимым "отменить" стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix, который наносит ущерб психическому здоровью детей своей политикой в отношении трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

"Упраздните Netflix в интересах здоровья ваших детей", - написал Маск в X. Так он отреагировал на публикацию одного из пользователей с изображением троянского коня с надписью "трансгендерная повестка", въезжающего в замок, при входе в который указано "ваши дети".

Как сообщалось ранее, американские кинокомпании после прихода к власти в США Дональда Трампа перестали продвигать инклюзивность и теперь делают ставку на семейные ценности. Голливудские студии начинают сокращать число фильмов и сериалов с героями нетрадиционной ориентации и больше обращаются к религиозным темам и историям о сельской жизни. Толчком к такой перемене послужили указы президента Трампа, направленные против политики разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI), во всех секторах экономики.

После вступления в должность Трамп подписал несколько указов, направленных на борьбу с тем, что определяется как "радикальная левая идеология". В частности, Белый дом отменяет так называемую политику по обеспечению разнообразия, равноправия и инклюзивности внутри государственного аппарата, а также призывает к отказу от нее в учебных учреждениях и частных компаниях. Отдельный указ президента утвердил признание в США двух неизменных полов - мужского и женского. Всем федеральным ведомствам было предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения соответствующих идей.