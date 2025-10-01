На конкурс Президентского фонда природы подали свыше 930 заявок

Заявки поступили из 81 региона

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Организаторы конкурса экологических и природоохранных проектов, итоги которого будут подведены в 2026 году, уже получили 939 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Президентского фонда природы.

"939 заявок подано на конкурс Президентского фонда природы 2026 года. 30 сентября завершился прием проектных идей на конкурс экологических и природоохранных проектов 2026 года. Это уже второй конкурс Президентского фонда природы", - говорится в сообщении.

Среди участников конкурса: 397 (42,3%) некоммерческих организаций; 221 (23,5%) физическое лицо; 226 (24,1%) команд физлиц; 83 (8,8%) учреждения, управляющих особо охраняемыми природными территориями; 12 (1,3%) консорциумов организаций.

Заявки поступили из 81 региона. Самое популярное направление - "информационные и просветительские проекты в области защиты диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также занесенных в красные книги видов растений" - 340 инициатив (36,2%).

На первом этапе проектные идеи будут оцениваться экспертами по трем критериям. Итоги первого этапа будут подведены в ноябре. Финалисты смогут доработать свои идеи до полноценных проектов с помощью онлайн-акселератора Президентского фонда природы.

После этого проекты будут оцениваться экспертами уже по десяти критериям и получат рейтинг в баллах. Победителей конкурса объявят в феврале. Поддержанные инициативы смогут стартовать с 1 марта. Объем грантового фонда конкурса - 1 млрд рублей.

О фонде

Президентский фонд экологических и природоохранных проектов был зарегистрирован 3 марта 2025 года, во Всемирный день дикой природы. Указ о создании организации глава государства подписал 7 февраля. Организовать работу новой структуры президент РФ Владимир Путин поручил Фонду президентских грантов. Основная цель фонда - обеспечивать всестороннюю поддержку экологических и природоохранных проектов, в том числе за счет проведения конкурсов и предоставления по их результатам грантов президента РФ на реализацию проектов.