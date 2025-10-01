На Арбате открылась фотовыставка к 90-летию Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Мероприятие продлится до 31 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС и ПАО "ФосАгро", посвященная 90-летнему юбилею основания Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, открылась в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

На экспозиции, которая разместилась на Арбате, представлены редкие снимки атлетов, стоявших у истоков дзюдо в России, уникальные архивные кадры с тренировок 1930-х годов и заседания бюро городской ленинградской секции дзюдо, олимпийских призеров разных лет, а также молодых спортсменов, победы которых только впереди, в том числе воспитанников школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина и "Клуба Дзюдо Турбостроитель", в 2024 году отметившего 55 лет основания.

"Почетно, что сегодня совместно с "ФосАгро" и ТАСС в самом центре столицы мы открываем фотовыставку, посвященную 90-летию основания Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и людям, чьи биографии тесно связаны с ее почти вековой историей", - заявил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и "Клуба Дзюдо Турбостроитель", заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

По его словам, история дзюдо в Ленинграде, а позднее в Петербурге, тесно связана с легендарными именами и событиями, оказавшими существенное влияние на становление данного вида единоборств в нашей стране начиная с 1920-1930-х годов. "Речь идет как о тех, кто познакомил наших соотечественников с дзюдо, так и тех, кто завоевывал высшие награды на престижных соревнованиях, прославлял наш город и страну на международной арене, кто тренировал и воспитывал чемпионов, тех, кто поддерживал наш вид спорта в трудные времена. В числе наших многолетних партнеров - компания "ФосАгро", руководство которой ведет системную благотворительную деятельность в области российского спорта", - сказал президент Федерации дзюдо.

Ровно 90 лет назад в Ленинграде открылась городская секция борьбы вольного стиля дзюдо, так начался отсчет истории этого вида спорта в СССР, а потом и в России. С 1964 года, когда дзюдо появилось в программе Олимпийских игр, ленинградские и петербургские спортсмены неизменно получали награды. За всю историю олимпийского дзюдо советские и российские борцы завоевали 12 золотых медалей.

Выставка продлится до 31 октября.