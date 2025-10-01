Военный учебный центр в КЧР возглавил ветеран СВО

Рустам Магомедов ранее работал начальником поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Участник проекта "Герои Карачаево-Черкесии", подполковник Рустам Магомедов стал руководителем первого в республике военного учебного центра имени Героя России Канамата Боташева, открывшегося на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) осенью 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На должность руководителя Военного учебного центра утверждена кандидатура ветерана СВО - участника региональной кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии" подполковника Рустама Магомедова. Соответствующее распоряжение подписал ректор академии Руслан Кочкаров", - сказал собеседник агентства.

Подполковник Магомедов дважды кавалер ордена Мужества, ранее работал начальником поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. "С детства он мечтал стать военным и служить Родине по примеру своих дедушек - участников Великой Отечественной войны и отца - сотрудника органов внутренних дел. Вырос в многодетной семье, где трое братьев выбрали для себя военные специальности", - отметили в пресс-службе.

Сообщалось, что образовательную программу регионального кадрового проекта "Герои Карачаево-Черкесии" пройдут 17 ветеранов и участников СВО. Их планируется трудоустроить в органах власти, на предприятиях и в организациях республики.