Еврейский праздник Суккот: история, традиции и правила

С 6 по 13 октября отмечается один из главных иудейских праздников — Суккот. Он в том числе считается праздником урожая. Торжество приходится на тот период, когда земледельцы, завершив сбор, могут отдохнуть до первых дождей

Значение праздника Суккот очень велико: он начинается 15-го числа седьмого месяца года (тишрей) по еврейскому календарю и длится семь дней. Сразу за ним наступает следующий праздник — Шмини Ацерет.

История праздника

Дословно "сукка" в переводе с иврита — это шалаш, "суккот" — шалаши. В русском языке этот праздник еще называют "Праздник кущей". Он основан на истории об Исходе евреев из Египта. Во время странствий по Синайской пустыне Бог окружил верующих "облаками славы", тем самым скрыв людей от палящего солнца. Собственно, эти "облака" и подразумеваются под словом "сукка".

Традиции и заповеди

Все семь дней необходимо жить в шалаше. Это главная заповедь праздника. С одной стороны, это отсылка к библейским событиям. С другой — так иудеи учатся расставлять приоритеты, подчиняя материальное духовному. Сукка — это священное место. Чтобы шалаш был кошерным, он обязательно должен находиться под открытым небом, строить его желательно своими руками. В шалашах необходимо собираться семьей, принимать гостей, а также спать.

В современном мире в сукке едят, спят и проводят как можно больше времени там, где это позволяет климат. В холодных широтах в шалашах спят только самые отважные и закаленные, но кушать все равно приходят в сукку на протяжении всех семи дней праздника. Именно здесь нужно проводить приемы пищи, содержащие мучное.

Одной из важнейших заповедей Суккота является "вознесение лулава" — связки из четырех видов растений. Каждое символизирует определенный тип людей: этрог — благочестивые евреи, соблюдающие все правила; финик — евреи, знающие Тору, но не соблюдающие всех правил; мирт — евреи, совершающие добрые дела; ива — евреи, не делающие ни того ни другого.

В канун праздника устраиваются специальные базары, где продаются и все нужные детали для шалашей, и все растения, которые необходимы для выполнения заповеди.

Праздничная трапеза

Суккот начинается перед заходом солнца. Хозяйка зажигает свечи, в синагоге начинается вечерняя служба (маарив), а придя в сукку, все совершают освящение дня над бокалом вина — кидуш.