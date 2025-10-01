Музаев : экзамены на Северном Кавказе проходят на новом уровне

Глава Рособрнадзора отметил, что все субъекты Российской Федерации выстроили нормальную систему проведения экзамена

Редакция сайта ТАСС

© Мадина Идрисова/ ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК/Ставропольский край/, 1 октября. /ТАСС/. Регионы России выстроили систему проведения экзаменов, они проходят совершенно на другом организационном и технологическом уровне, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе межрегионального совещания, посвященного итогам проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году.

"Все субъекты Российской Федерации, в принципе, выстроили нормальную систему проведения экзамена, и [мы] заметили, что экзамены проходят совершенно на другом организационном и технологическом уровне по всей стране, не только в Северо-Кавказском федеральном округе. Но периодически сейчас, не каждый год, а раз в три-четыре года мы те или иные округа посещаем", - сказал Музаев.

Он отметил, что в ходе совещания будут рассмотрены итоги государственной аттестации, а также проведены встречи с представителями всех субъектов округа.

"В Северо-Кавказском федеральном округе давно мы отдельно не встречались, не обговаривали итоги работы, не обговаривали перспективу. Есть чем гордиться коллегам из Северо-Кавказского федерального округа. Есть моменты, на которые всем надо обратить внимание. Есть вызовы, которые стоят перед системной образования, не только связанные с проведением экзамена, но вообще в целом в направлении региональной системы [образования]", - добавил Музаев.