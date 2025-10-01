Irozhlas: cамая пожилая жительница Чехии умерла в возрасте 108 лет

По информации портала, до конца жизни она сохраняла ясность ума

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Старейшая жительница Чехии Блажена Страхотова умерла в возрасте 108 лет. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Страхотова, поживавшая в городе Ческе-Будеевице (Южная Чехия), родилась 9 февраля 1917 года, когда чешские земли еще входили в состав Австро-Венгерской империи. Несмотря на возраст, до конца жизни она сохраняла ясность ума и занимала активную жизненную позицию.

Старейшая жительница республики, согласно порталу, была полностью самодостаточной. Она, в частности, самостоятельно готовила еду себе, а также посещавшим ее родственникам и друзьям. Пожилая женщина почти не обращалась за помощью к сотрудникам социальных служб.