Авиаслужбы Бельгии просят сократить полеты в Брюссель 14 октября из-за забастовки

Общенациональная забастовка вызвана планами правительства Бельгии сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на €3 млрд в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авиационные службы Бельгии просят авиакомпании заранее скорректировать расписание полетов в Брюссель на 14 октября в связи с общенациональной забастовкой. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерской службе столицы королевства.

"В связи с национальной забастовкой - форс-мажорными обстоятельствами - численность персонала будет значительно снижена, а местные рейсы выполняться не будут", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что во избежание серьезных сбоев "всем авиакомпаниям настоятельно рекомендуется соответствующим образом сократить полетную программу". Действует подобное предупреждение с позднего вечера 13 октября до конца суток 14 октября.

Ранее сообщалось, что аэропорт Брюсселя отменяет все вылеты пассажирских рейсов, запланированные на 14 октября, в связи с общенациональной забастовкой, организованной бельгийскими профсоюзами в знак протеста против правительственного плана экономии. При этом, по оценкам администрации воздушной гавани, забастовки оказывают серьезное воздействие на ее функционирование.

Общенациональная забастовка вызвана планами правительства Бельгии сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на €3 млрд в год. Всеобщая забастовка уже проходила в королевстве несколько раз в течение года. По данным крупнейших профсоюзных организаций страны, в январской стачке приняли участие более 100 тыс. человек.