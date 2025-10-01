В Челябинске на первых окружных сборах собрались около 120 ветеранов СВО

На сборах обсудят актуальные вопросы по адаптации бойцов к мирной жизни, повышению их компетенций, получению новых навыков в разных сферах экономики

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога по видеосвязи дал старт первым сборам для ветеранов спецоперации Уральского федерального округа. На мероприятие в Челябинске приехали порядка 120 человек, сообщается в Telegram-канале полпреда.

"Дал старт первым сборам для ветеранов спецоперации Уральского федерального округа. В Челябинске собрались около 120 бойцов, которые входят в созданные региональные Ассоциации ветеранов СВО. Они по себе знают, как непросто бывает возвращаться домой. Это люди, которых по праву можно назвать лидерами ветеранского сообщества Урала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после передовой бойцы сталкиваются с разными сложностями, которые касаются получения документов, поиска работы. У них возникает потребность в юридической помощи, медицинской реабилитации, психологической поддержке. На сборах обсудят самые актуальные вопросы по адаптации бойцов к мирной жизни, повышению их компетенций, получению новых навыков в разных сферах экономики.