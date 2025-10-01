Второй поток образовательного проекта "Школа фермера" стартовал в Югре

Его участниками стали 25 человек

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Участниками второго потока федерального образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера", который 1 октября стартовал в Ханты-Мансийском автономном округе, стали 25 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 1 октября начался второй поток федерального образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера". В этом году участниками "Школы фермера" стали 25 человек из 13 муниципальных образований региона", - отметили в фонде.

Участники будут обучаться по актуальной программе "Креативная экономика в сельском предпринимательстве", которая включает теоретические и практические занятия в течение двух с половиной месяцев. Они изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга и новейшие агротехнологии. Также у них будет возможность пройти стажировку на ведущих предприятиях отрасли и научиться кооперироваться с крупными предприятиями. Завершится курс защитой бизнес-планов, а итоги обучения будут подведены на традиционной новогодней выставке-ярмарке "Товары земли Югорской".

"Качество образования и уникальный симбиоз, который создают классическое образование, финансовый институт и институт поддержки, играют ключевую роль в развитии сельского хозяйства, обеспечивают необходимую синергию для внедрения новых идей и запуска бизнеса, способствующего настоящей креативной экономике", - отметил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Черняев.

"Школа фермера" - это проект на базе ведущих аграрных вузов и сельскохозяйственных предприятий, объединяющий усилия Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов и бизнеса для подготовки профессиональных кадров в сфере сельского хозяйства. Он реализуется совместно с департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Фондом развития округа на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

С 2021 на территории Югры был реализован региональный проект "Школа начинающего фермера "Я - фермер Югры", где прошли обучение более 300 человек. Некоторые из учеников прошлых лет сейчас успешно реализуют свои проекты в сфере сельского хозяйства, в том числе и с помощью государственной поддержки автономного округа, предоставляемой в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса".