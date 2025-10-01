В Ростов-на-Дону прибыло пассажирское судно "Метеор 120Р"

Оно стало первым, построенным специально для Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Пассажирское судно "Метеор 120Р" прибыло из Нижегородской области в Ростов-на-Дону, оно стало первым, построенным специально для Ростовской области Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева, передает корреспондент ТАСС с набережной города, куда прибыл "Метеор".

Первое пассажирское судно "Метеор 120Р" изначально ожидали в Ростовской области осенью 2024 года. Позднее его доставку перенесли на весну 2025 года из-за санкций. Планировалось, что "Метеор" свяжет водным сообщением Таганрог и станицу Романовскую, а затем будет ходить до Волгоградской области. Позже директор судоходной пассажирской компании "Дон" Герман Лопаткин сообщил ТАСС, что тестовые рейсы с пассажирами на судне "Метеор 120Р" запустят в 2025 году.

"Метеор" преодолел более 2,3 тыс. километров. Без дозаправки он может преодолевать до 700 км. Судно оснащено интегрированной интеллектуальной системой управления, которая контролирует все технические системы, панорамным остеклением, кафе-баром в кормовой части, багажными отсеками.

На маршрут по расписанию "Метеор" выйдет в 2026 году. Также компания "Дон" занимается оформлением второго судна "Метеор" и третьего судна на подводных крыльях "Валдай", а также приемкой новых причалов, которые ранее планировалось установить в станицах Старочеркасской, Пухляковской и Романовской, а также в Таганроге.

О развитии речного и морского сообщения в Ростовской области

Для развития речного и морского сообщения в Ростовской области в 2023 году специально создали судоходную компанию "Дон". На сегодняшний день она располагает двумя судами на подводных крыльях "Валдай 45Р". В настоящее время в регионе осуществляется пригородный маршрут на "Валдае 45Р" из Ростова-на-Дону в Азов, в станицу Багаевскую и в Семикаракорск.