В двух районах Хабаровского края топливный кризис должны решить за две недели

Губернатор региона Дмитрий Демешин отметил, что держит ситуацию на личном контроле

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Вопрос прямых поставок бензина в Ванинский и Советско-Гаванский районы Хабаровского края должен быть решен за две недели, топливный кризис в этих муниципалитетах находится на контроле. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Ситуацию с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах держу на личном контроле. <…> Зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой поручил за две недели решить вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу", - написал он.

Демешин пояснил, что топливный кризис возник после того, как частные АЗС не смогли закупить достаточные объемы топлива на бирже, что спровоцировало дефицит и рост цен в муниципалитетах. По его словам, вопросу подорожания бензина также будет дана оценка.

Губернатор отметил, что на побережье Татарского пролива накануне по железной дороге доставлены 117 тонн бензина марки АИ-95, все шесть АЗС работают.

Потребность обоих районов при этом составляет около 300 тонн ежедневно, отгрузка топлива продолжается, подчеркнул Демешин.

В Советско-Гаванском и Ванинском районах очереди на заправках, введены ограничения на продажу не более 30 литров топлива в одни руки, пояснили ранее в администрации этих муниципалитетов. Отпуск в канистры запрещен.

В СМИ и мессенджерах также появилась информация, что на АЗС формируют списки из желающих купить бензин.

В Министерстве энергетики Хабаровского края ранее пояснили, что ажиотажный спрос связан с колебаниями цен на топливной бирже. В остальных районах проблем с топливом нет, подчеркнули в министерстве.