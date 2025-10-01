В парламенте Болгарии призвали усилить контроль за украинскими беженцами

Партия "Есть такой народ" настаивает на том, чтобы полиция усилила контроль над процедурой страхования автомобилей с иностранной регистрацией и строго наказывала за любые нарушения

СОФИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Болгарская парламентская партия "Есть такой народ" (входит в состав правящей коалиции) призвала правительство страны усилить контроль за украинскими беженцами, проживающими на территории республики. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

По его информации, политическое объединение, в частности, настаивает на том, чтобы полиция усилила контроль над процедурой страхования автомобилей с иностранной регистрацией и строго наказывала за любые нарушения. Кроме того, партийцы требуют от контрольных органов проверять всю нерегулируемую коммерческую деятельность украинских беженцев, а также предоставлять в короткие сроки отчет о расходовании государственных средств на их поддержку.

"Солидарность не означает отсутствие контроля, а помощь не означает беззаконие. <...> Вместо интеграции и включения в общество украинских беженцев мы видим закрытые сообщества, которые работают в серой экономике, в то время как болгарский предприниматель проходит сложные юридические процедуры", - приводит БНР текст партийной декларации.

Ранее премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что республика входит в так называемую коалицию желающих, но не будет отправлять свои войска на Украину.