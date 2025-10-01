Трансляция

Вручение премий правительства 2025 года в области образования. Видеотрансляция завершена

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил почти 30 лауреатам премии и благодарности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил почти 30 лауреатам премии и благодарности правительства России в области образования.

Так, премией отмечены авторский коллектив Научно-образовательного института клинической медицины имени Н. А. Семашко, сотрудники Российского центра неврологии и нейронаук, авторский коллектив "Института чеченского языка", авторский коллектив московской школы № 109 и член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук профессор, академик Российской академии наук Александр Румянцев.

Награды также получили сотрудники Лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова". Правительство РФ отметило своей премией и учительницу из Истры Анну Босову и двух сотрудников Московского педагогического государственного университета.

Благодарностями же, в свою очередь, были отмечены пять человек. Это сотрудники Арбузовской алтайской средней общеобразовательной школы им. кавалера ордена Мужества майора Попова С. Н., средней общеобразовательной школы № 3 п. Смидович в Еврейской автономной области, петербургского лицея № 369 им. Героя РФ А. Н. Жихарева, а также донецкой средней школы № 13 городского округа Иловайск" и забайкальской средней школы № 49 с углубленным изучением английского языка им. Героя Российской Федерации Е. А. Секержитского.

Об образовательных премиях кабмина

Кабмином учреждено 10 премий в сфере образования, они вручаются каждый год. Премии могут получить отдельные лауреаты или же авторские коллективы, численность которых не превышает пяти человек. Решение о присуждении премии выносит правительство на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования.