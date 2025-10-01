В Нальчике в новом парке Победы появится аллея участников СВО

Еще одна аллея будет посвящена героям Великой Отечественной войны

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Аллеи участников Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции появятся в новом парке Победы в столице Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в администрации главы КБР.

"Новая точка притяжения для горожан и гостей столицы республики включает в себя четыре аллеи, две из которых посвящены участникам специальной военной операции и Великой Отечественной войны. <…> В настоящее время проводятся работы по укладке плитки и установке опор освещения. На основной аллее уже установлены скамейки, а также подготовлено основание для будущей клумбы", - сообщили в администрации главы региона по итогам инспекции Казбеком Коковым строящегося объекта.

Площадь парка - 6 га. Новая зона дополнит создаваемый на улице 2-й Таманской дивизии комплекс образовательных и спортивных сооружений. Работы по благоустройству проводят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В этом году строители планируют завершить первый этап строительства.