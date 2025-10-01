Участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тыс. человек за 7,5 лет

Больше всего москвичи старшего поколения интересуются образованием: курсами по цифровой грамотности, истории, краеведению, любят экскурсии по Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Проект "Московское долголетие" за семь с половиной лет объединил около 700 тыс. человек, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"За семь с половиной лет участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тысяч москвичей старшего возраста. Сейчас в городе больше 140 центров проекта. Их сеть постоянно расширяется и охватывает почти все районы столицы", - написал мэр.

Он отметил, что больше всего москвичи старшего поколения интересуются образованием: курсами по цифровой грамотности, истории, краеведению, любят экскурсии по Москве. На сегодняшний день проект предлагает свыше 100 направлений для занятий с профессиональными преподавателями - от создания сайтов и ландшафтного дизайна до китайского языка и карате. Популярностью пользуется "Школа здоровья", в которой врачи городских поликлиник рассказывают о правильном питании, профилактике болезней сердца и сосудов, сахарного диабета и остеопороза.

"В марте мы запустили уникальную программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. За это время на занятия записались больше 40 тыс. человек", - добавил Собянин. В рамках еще одной новинка сезона - проекта "Московское семейное долголетие" - загсы проводят торжественные церемонии для пар, которые прожили вместе больше 40 лет. "Есть настоящие рекордсмены - те, кто вместе 70 лет!" - подчеркнул мэр.

В партнерах проекта "Московское долголетие" - более 1,3 тыс. организаций - это вузы, музеи, спортивные и культурные центры, столичные парки, школы, кинотеатры и другие учреждения. Они помогают организовать обучение и досуг старшего поколения, а взамен получают поддержку от города, заключил мэр.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в центрах московского долголетия действует порядка 7 тыс. клубов по интересам, почти половина из которых имеет ЗОЖ-направленность. В числе создателей клубов - юристы, лингвисты, спортсмены, военные и другие специалисты, которые, завершив профессиональную карьеру, продолжают делиться своим опытом и знаниями. Есть курсы по гребле на сапах и каяках, графическому дизайну и интернет-маркетингу, иппотерапии и скалолазанию, пилотированию на авиатренажерах и по здоровому питанию.