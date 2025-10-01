В Раде утверждают, что ежемесячно ВСУ пополняют 30 тыс. военнослужащих

Депутат Федор Вениславский добавил, что в Раде нет новых законодательных предложений или запросов от сектора безопасности и обороны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Примерно 30 тыс. граждан ежемесячно пополняют ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации и рекрутингу. Об этом в эфире Украинского медиацентра заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"По моей информации, которая есть в комитете, <...> мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тыс. граждан Украины ежемесячно прибывают на военную службу и по мобилизации, и по рекрутингу", - сказал он.

Депутат добавил, что в Раде нет новых законодательных предложений или запросов от сектора безопасности и обороны. "То есть мы все <...> законодательные основы обеспечили", - отметил он.

28 сентября секретарь этого же комитета украинского парламента Роман Костенко заявлял, что мобилизацию и военное положение в стране не отменят даже после заключения перемирия или достижения мира. По его словам, власти не только ее продолжат, но и мобилизуют раненых солдат ВСУ, которые должны будут заменить демобилизованных.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.